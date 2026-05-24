Боевые действия между Ираном и США окончатся, если меморандум станет соглашением

Боевые действия между США, Ираном и их союзниками будут окончены на всех фронтах, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением. На это указало агентство Tasnim .

«Информация о деталях предварительной возможной договоренности между Ираном и США свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, война между США и их союзниками и Ираном и его союзниками будет окончена на всех фронтах», — подчеркнули в материале.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что решение о возможном возобновлении войны с Ираном примет к 24 мая. По его словам, шансы на заключение сделки составляют 50 на 50. Предварительно Трамп планировал провести конференц-звонок с лидерами стран Персидского залива по теме Ирана.

Госсекретарь Марко Рубио накануне заявил, что в переговорах США с Ираном наметился прогресс. Он пообещал, что в ближайшие дни появятся новые заявления по этой теме.