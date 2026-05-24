Трамп примет решение по ситуации с Ираном 24 мая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о возможном возобновлении войны с Ираном примет к воскресенью, 24 мая. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios .

«Трамп заявил, что шансы на то, что он заключит хорошую сделку, составляют „ровно 50 на 50“, а в противном случае он „уничтожит их всех“», — заявили в материале.

Американский лидер собирался в субботу обсудить последнее предложение Ирана с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Кроме того, по информации двух источников, знакомых с планами Трампа, президент США планировал провести конференц-звонок с лидерами стран Персидского залива по теме Ирана.

Ранее в США экстрадировали 32-летнего иранца Мохаммада Бакера Саада Давуда Аль-Саади, который готовился к покушению на дочь Трампа Иванку. По предварительной информации, он хотел отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани, погибшего при ударе дрона США. Офицер был его наставником.