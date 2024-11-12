Автоэксперт Шапарин: японские гибриды не смогут «задушить» китайские автомобили в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с ИА НСН прокомментировал открытие Японией к импорту в Россию «мягких» гибридов. Теперь российские автомобилисты смогут покупать некоторые машины с электроустановками японских производителей.

По словам эксперта, японским гибридам не удастся «задушить» китайские автомобили. Речь идет лишь о поставках б\у японских машин.

«Не нужно трактовать это как нечто серьезное политическое, как первую ласточку в отмене антироссийских санкций, которые приняли недружественные страны», — отметил Шапарин.

В списке автомобилей, которые могут быть ввезены в Россию, супер популярных моделей не будет, подчеркнул автоэксперт.