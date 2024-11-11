Япония смягчила запрет на ввоз некоторых автомобилей в Россию
РБК: Япония разрешила ввозить в Россию автомобили с «мягким» гибридом
Японские власти уточнили «санкционные формулировки» и разрешили ввозить в Россию «мягкие» гибриды. Об этом сообщил РБК.
Благодаря документу с новой формулировкой россияне смогут приобретать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.
Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский рассказал, что изначально японская сторона не планировала вводить запрет на импорт гибридов.
«Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», — отметил он.
Ввозить в Россию смогут не все гибриды, а только модели с определенными двигателями.
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