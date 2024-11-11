Япония смягчила запрет на ввоз некоторых автомобилей в Россию

Японские власти уточнили «санкционные формулировки» и разрешили ввозить в Россию «мягкие» гибриды. Об этом сообщил РБК .

Благодаря документу с новой формулировкой россияне смогут приобретать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский рассказал, что изначально японская сторона не планировала вводить запрет на импорт гибридов.

«Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», — отметил он.

Ввозить в Россию смогут не все гибриды, а только модели с определенными двигателями.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что цена машин с пробегом зависит от цен на новые авто. По его словам, подорожавшие автомобили влияют на стоимость машин в возрасте до трех, пяти лет. Также для ценообразования имеет значение ситуация с автокредитованием.