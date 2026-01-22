Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула ужин в швейцарском Давосе во время выступления американского министра торговли Говарда Лютника. Подробности раскрыли источники Bloomberg .

На VIP-мероприятии вечером 20 января собралось более 100 гостей. Лютник выступил последним и заявил, что европейские экономики неконкурентоспособны по сравнению с США, тем самым «принизив» Европу.

Некоторые европейцы в зале выразили недовольство. Другие поддержали Лагард. Один из европейских гендиректоров, который предпочел остаться анонимным, заявил, что глава ЕЦБ поступила правильно и что Европе необходимо защищать свои интересы.

По информации FT, конфликт начался с «агрессивных комментариев» Лютника, после чего его освистали и часть гостей покинула ужин. Bloomberg уточнил, что американского министра посадили на «неудобное место в конце зала», тогда как Джеймисон Грир и Ларри Финк сидели за главным столом.

В Европе возмутились действиями элит в Давосе. Журналист Чей Боуз в соцсети X отметил, что «пока увлеченные своими иллюзиями они попивают шампанское, не обращая внимания на катастрофические потери Украины, истинная реальность диктатуры Зеленского тщательно скрывается».