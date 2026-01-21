Министра торговли США Лютника освистали на ужине в Давосе

Министра торговли США Говарда Лютника публично осудили на ужине в Давосе, об этом написало издание FT со ссылкой на очевидцев.

Конфликт начался с агрессивных комментариев Лютника. Гости освистали его, и некоторые покинули ужин.

Во вторник, 20 января, Лютник написал статью для FT, где упомянул Давос и заявил о намерении «противостоять ему напрямую».

Всемирный экономический форум (ВЭФ), известный также как Давосский форум, был основан в 1971 году как международная неправительственная организация.

Американский лидер Дональд Трамп со второй попытки вылетел в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Перелет президента сначала отложили из-за электрических неполадок в самолете.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что на форуме в Давосе европейские лидеры попытаются уговорить Трампа взять под опеку Гренландию, оставив остров в собственности Дании.