Журналист Боуз: пока элита Европы пьет шампанское в Давосе, Украина несет потери

Европейские элиты пьют шампанское в Давосе, не обращая внимания на катастрофические потери Украины. Об этом он написал в соцсети X журналист Чей Боуз.

«Пока увлеченные своими иллюзиями элиты Евросоюза хлещут шампанское в Давосе, истинная реальность диктатуры Зеленского тщательно скрывается», — отметил Боуз.

Он напомнил о масштабе потерь украинской стороны. По его словам, потери Киева составили более миллиона погибших, почти миллион тяжелораненых и сотни тысяч оставшихся инвалидами.

Ранее точный авиаудар ВС России уничтожил здание военкомата в населенном пункте Белополье Сумской области. Среди личного состава ТЦК есть потери, как убитые, так и раненые.