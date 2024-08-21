Блинкен заявил о согласии Израиля по вопросу с Газой

Власти Израиля согласились вывести войска национальной армии (ЦАХАЛ) из Газы по сделке с палестинскими радикалами ХАМАС. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его процитировал CNN .

В беседе с журналистами он отметил, что в соглашении о прекращении огня в Газе между израильской стороной и ХАМАС есть пункт о выводе подразделений ЦАХАЛ.

«Соглашение очень четко определяет даты и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это», — заметил Блинкен.

Ка уточнил госсекретарь США, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично сказал ему, что власти страны согласны с условиями сделки с палестинским движением. Блинкен назвал эту ситуацию лучшей и «вероятно, последней» возможностью вернуть заложников домой и выстроить путь к миру.

Телеканал Al Jazeera накануне сообщал, что представители ХАМАС отказались от предложения Блинкена по освобождению пленных и перемирию в Газе. Высокопоставленный член движения Усама Хамдан осудил призывы американского госсекретаря.