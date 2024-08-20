ХАМАС отказался от предложения Блинкена по перемирию в Газе
Al Jazeera: ХАМАС отклонил предложенную США сделку по сектору Газа
Палестинская организация ХАМАС не согласилась принять предложение госсекретаря США Энтони Блинкена по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан осудил призыв Блинкена и напомнил о ранее принятом предложении американского президента Джо Байдена.
«Мы согласимся только на реализацию предложения Байдена, с которым мы согласились несколько месяцев назад», — заявил он.
Также Хамдан указал, что израильское руководство отказалось от «вопросов, включенных в предложение Байдена».
Палестинская сторона согласилась на трехэтапное предложение американского президента. Оно подразумевает немедленное прекращение огня, вывод ЦАХАЛ из приграничных районов, возвращение перемещенных лиц в свои дома, поставку гуманитарной помощи, а также освобождение пленных и заключенных.
Ранее представители ХАМАС раскритиковали израильского премьера Биньямина Нетаньяху за срыв сделки из-за «новых условий». Израиль выдвинул ряд требований, чтобы продлить войну в анклаве, указали в палестинской организации.