Блинкен послушал выступление Лаврова на заседании G20 в США

Блинкен был в зале во время выступления Лаврова на совещании глав МИД G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал на выступлении главы МИД России Сергей Лаврова на заседании министров иностранных дел стран G20. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Блинкен занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра», — отметили в материале

Уточняется, что главы российского и американского дипведомств сели практически друг напротив друга.

Глава МИД России Сергей Лавров участвует в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выступление министра запланировано на 28 сентября. Также на полях ГА ООН он проведет переговоры в многосторонних форматах.

Ранее Блинкен подтвердил, что просьбы властей Украины об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России рассмотрят в США. Он подчеркнул, что в Белом доме ждут достаточных аргументов для снятия эмбарго.