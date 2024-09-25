Блинкен послушал выступление Лаврова на заседании G20 в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал на выступлении главы МИД России Сергей Лаврова на заседании министров иностранных дел стран G20. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Блинкен занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра», — отметили в материале
Уточняется, что главы российского и американского дипведомств сели практически друг напротив друга.
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выступление министра запланировано на 28 сентября. Также на полях ГА ООН он проведет переговоры в многосторонних форматах.