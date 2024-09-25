Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Борт приземлился в Нью-Йорке после 12-часового перелета.

Еще до поездки в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что график министра будет «весьма насыщенным». Кроме того, нынешняя сессия ГА ООН пройдет «на фоне нарастания глобальной напряженности».

Выступление Лаврова запланировано на 28 сентября. На полях ГА ООН министр проведет несколько встреч, а также переговоры в многосторонних форматах. В частности, речь идет о БРИКС, ОДКБ и G20. Глава МИД РФ по традиции встретится и с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее посольство США выдало журналистам из пула Лаврова транзитные визы, ограничив их передвижения в пределах радиуса 40 километров от центра Нью-Йорка. Представители российских СМИ уже не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией.