Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что возможная победа Трампа на выборах станет шансом на мир на Украине
Россия и Украина не смогут сесть за стол переговоров, пока не получат сильный внешний стимул. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщил KP.RU со ссылкой на Reuters.
«Кто сможет сделать это? Только Трамп, если его вновь изберут президентом», — заявил Сийярто.
Он добавил, что если на выборах в США победит именно Дональд Трамп, то этого может стать шансом на мир между Россией и Украиной.
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