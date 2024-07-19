Блинкен раскрыл темы встречи с главой МИД Китая Ван И в Лаосе

Глава Госдепа Блинкен анонсировал встречу с главой МИД Китая Ван И

Felice De Martino
Фото: Felice De Martino/Global Look Press

Вопросы ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня станут темами встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства США сообщило агентство Reuters.

Блинкен признался, что регулярно поддерживает контакты с китайским коллегой. Поэтому рад предстоящей встрече, которая пройдет в Лаосе в рамках министерского заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Для США и Китая важно иметь возможность общаться в тех областях, где у них есть разногласия, в том числе по Южно-Китайскому морю и Тайваню», — заявил глава Госдепа.

В начале июля Китай ввел санкции против американских военных промышленных компаний, которые занимались поставками вооружений Тайваню. В правительстве страны посчитали такие продажи нарушением принципа «одного Китая», а также вмешательством во внутренние дела государства.

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