Блинкен назвал финансовую поддержку Украины инвестициями в США | 360°

Мир 04 мая 2024, 08:20 Блинкен назвал финансовую поддержку Украины инвестициями в США Блинкен: военная помощь Украине стала инвестициями в США Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Новый пакет миллиардной помощи Украине будет являться инвестициями в американскую экономику. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе мероприятия института Маккейна. Трансляцию его выступления провела пресс-служба госдепа.

Он объяснил, что направленные Украине деньги не только идут на помощь стране, но и остаются в индустриальной базе США, создавая хорошие рабочие места.

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«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США», — подчеркнул Блинкен.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Белый дом продолжит поддерживать Украину вне зависимости от исхода конфликта. У страны есть законные потребности в сфере безопасности, отметил он.

По мнению блогера «Голос Мордора», руководство США отправит Украине деньги только на бумаге, а сами средства украдет и «распылит по разным фондам».