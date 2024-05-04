Блинкен назвал финансовую поддержку Украины инвестициями в США | 360°

04 мая 2024, 08:20
Блинкен назвал финансовую поддержку Украины инвестициями в США
Блинкен: военная помощь Украине стала инвестициями в США
Новый пакет миллиардной помощи Украине будет являться инвестициями в американскую экономику. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе мероприятия института Маккейна. Трансляцию его выступления провела пресс-служба госдепа.
Он объяснил, что направленные Украине деньги не только идут на помощь стране, но и остаются в индустриальной базе США, создавая хорошие рабочие места.
Реклама
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США», — подчеркнул Блинкен.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Белый дом продолжит поддерживать Украину вне зависимости от исхода конфликта. У страны есть законные потребности в сфере безопасности, отметил он.
По мнению блогера «Голос Мордора», руководство США отправит Украине деньги только на бумаге, а сами средства украдет и «распылит по разным фондам».
Инвестиции
США
Рабочие места
Украина
Деньги
Экономика
Реклама
Реклама