Нидерланды сняли ограничения для ВСУ на дальность ударов по России

Нидерланды отменили запрет на ВСУ на дальность ударов F-16 по России

Украинские военные могут использовать полученное от Нидерландов оружие, включая истребители F-16, для поражения целей на территории России на любом расстоянии. С таким заявлением выступил министр обороны европейской страны Рубен Брекелманс, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Нидерланды также призывают другие государства пойти на такой шаг и снять ограничения на дальность использования вооружений.

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории России для самообороны в соответствии с международным правом», — заявил Брекелманс.

Министр обороны Нидерландов добавил, что Украина получила право на использование истребителей F-16 для ударов по российской территории. Раскрыть количество переданных украинской стороне самолетов, Брекелманс отказался.

В конце августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна запретила ВСУ использовать F-16 для ударов по гражданским объектам на территорией России. Он подчеркнул, что под ограничение не попадают военные цели, включая аэродромы.