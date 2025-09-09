Блэкаут накрыл юго-восток Берлина из-за пожара на высоковольтных опорах

Массовое отключение электричества в юго-восточных районов Берлина оставило без света более тысячи горожан и привело к коллапсу на дорогах из-за неработающих светофоров и вставших трамваев. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицейские и коммунальные службы города

В пострадавшие районы Альтглиенике, Грюнау, Адлерсхоф, Шпиндлерсфельд, Альт-Йоханнисталь и Обершоневайде направили дополнительные силы экстренных и оперативных служб

Пресс-служба криминальной полиции Берлина уточнила, что причиной массового отключения света стал пожар на двух опорах высокого напряжения.

Предварительной причиной возникновения огня назвали поджог. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя. Криминалисты приступили к изучению причин случившегося.

Ремонтные службы Берлина пообещали восстановить подачу электроэнергии во второй половине дня.

В начале июля масштабное отключение электроэнергии произошло в Праге. В городе остановились трамваи, троллейбусы и метро, жители нескольких десятков жилых домов застряли в лифтах.

Ответственность за блэкаут взяла на себя городская энергетическая компания PRE, объявившая, что причиной отключения стала авария на подстанции.