Чехия столкнулась с масштабным блэкаутом

Массовое отключение электроэнергии произошло в Чехии. Из-за потери питания в Праге остановились трамваи, троллейбусы и метро, больницы нескольких районов объявили о переходе на генераторы, в лифтах застряли несколько десятков жителей различных городов. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан объявил о создании кризисного штаба, сообщил телеканал Nova .

Пражская энергетическая компания PRE заявила, что причиной массового блэкаута стала авария на подстанции, и объявила о начале восстановительных работ.

Управление транспорта мэрии Праги сообщило о введении чрезвычайной ситуации из-за остановки трамваев, троллейбусов и метро.

Представители пожарной службы столицы Чехии заявили, что получили более 200 заявок о застрявших в лифтах горожанах.

Национальный центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом выпустил официальное заявление, в котором отметил, что блэкаут не связан с атакой на энергосистему страны.

«Выход из строя электролинии произошел из-за обрыва фазного провода. Часть системы передач находится без напряжения, это событие затронуло восемь подстанций, пять из которых уже перезапустили», — указали в сообщении.

Ранее масштабное отключение электричество произошло в городе Шахты Ростовской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что причиной стал попавший в трансформаторную подстанцию беспилотник. Без света остались более шести тысяч жителей.