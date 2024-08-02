«Битва самообладаний». Захарова — о возвращении россиян из западного плена

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний России и Запада

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали „обменом“, я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что, возможно, это также вопрос веры и надежды, что за россиянами стоит народ и государство. И то, что произошло, можно оценивать как превращение этой веры в знание, что Россия своих не бросает.

Ранее мать арестованного в США Александра Винника рассказала, что ее сына по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключенными.

До этого президент США Джо Байден назвал сделку по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц подвигом дипломатии.

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