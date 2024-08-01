Байден сделал заявление после обмена заключенными с Россией

Байден подтвердил освобождение Гершковича и Уилана в рамках обмена с РФ

Сделка по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц стала подвигом дипломатии. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«США благодарны своим союзникам, которые поддерживали эти сложные переговоры, а именно: Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию», — отметил он.

Байден уточнил, что в рамках соглашения была достигнута договоренность об освобождении из России 16 человек, из них пять граждан ФРГ и семь россиян.

Российская делегация в рамках обмена заключенными передала 16 заключенных, из них трое отправятся в США. Также в Россию вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании нескольких заключенных. Среди помилованных оказались американцы Пол Уилан и Эван Гершкович.