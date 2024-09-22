«Битва открытых счетов». «Хезболла» вступила в новый этап противостояния с Израилем

«Хезболла» назвала новый этап противостояния с Израилем «Битвой открытых счетов»

Фото: Pxhere

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в новый этап конфликта с Израилем. Об этом сообщил заместитель генсека организации Наим Касем, чьи слова привел телеканал Al Mayadeen.

«Мы вступили в новый этап под названием „Битва открытых счетов“», — заявил Касем.

Он обвинил израильскую сторону в трех военных преступлениях, а также связал с государством взрывы пейджеров «Хезболлы».

Ливанские боевики ответили на массовую детонацию устройств связи ударом по военно-промышленному комплексу Израиля. «Хезболла» выпустила ракеты «Фади-1», «Фади-2» и «Катюша» по объекту в Хайфе. Также члены организации поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. В результате вспыхнул пожар.

По данным агентства Reuters, руководство ливанского движения раздало пейджеры своим участникам за несколько часов до детонации. Верхушка «Хезболлы» не подозревала, что средства связи начинены взрывчаткой.

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