Габбард: в США скрывали опыты с коронавирусами летучих мышей в Ухане

Экс-глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи скрывал данные о лабораторном происхождении COVID-19. Об этом заявила бывший директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард в соцсети X.

По словам Габбард, Фаучи был связан с финансированием исследований, которые касались коронавирусов летучих мышей. Она подчеркнула, что эти работы проводились при участии Уханьского института вирусологии и могли привести к тяжелым последствиям для всего мира.

«Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам», — заявила Габбард.

Она добавила, что американцы после нескольких лет споров вокруг пандемии заслужили прозрачность, правду и ответственность.

Ранее США заподозрили в финансировании биолабораторий на территории Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что опубликованные в начале июня документы Национальной разведки подтвердили эту позицию.