Опубликованные в начале июня документы Национальной разведки США подтвердили заявление России о финансировании биолабораторий на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Ртищев .

Он напомнил, что инициатором расследования стала занимавшая пост руководителя ведомства Тулси Габбард. Она подняла все документы предыдущей администрации США, связанные с финансированием 120 биолабораторий за границей, 40 из которых находятся на территории Украины.

Из опубликованного американским ведомством отчета следует, что работы биолабораторий касались экспериментов с усилением функций опасных патогенов, которые проводили без какого-либо контроля или надзора.

«Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов», — заявил генерал-лейтенант.

Начальник войск РХБЗ добавил, что карта Национальной разведки США с указанными на ней биологическими лабораториями только подтвердила ранее обозначенные координаты Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.

«Все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности абсолютно ложны», — добавил Ртищев.

Доклад Национальной разведки США о биолабораториях на территории Украин вышел в конце прошлой недели. Из документов следует, что в созданных на американские деньги учреждениях хранились возбудители сибирской язвы, туляремии, свиной лихорадки и других смертельно опасных заболеваний.