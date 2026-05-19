Действующие на Украине американские биологические лаборатории стали угрозой для десятков миллионов людей, живущих в славянском мире. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, отметив, что США таким образом нарушают международные общеправовые нормы.

Дипломат подчеркнул, что американские налогоплательщики не знают, что за счет их денег либо разрабатываются прообразы биологического оружия, либо уже тестируются на украинцах как на части славян.

«И это угроза для огромного количества жителей, против которых могли разрабатываться какие-то новые виды вооружений. Они угрожали бы десяткам миллионов людей, живущих в большом славянском мире», — заявил Мирошник.

Ранее РИА «Новости» изучило документы посольства США в Киеве, где говорилось, что американцы финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине. До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что в ходе спецоперации получены доказательства, что в натовских лабораториях на украинской территории производили компоненты биооружия.