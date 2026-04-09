В ходе спецоперации удалось получить доказательства, что в лабораториях на Украине производили компоненты биологического оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

«Рядом с нашими границами фактически производили компоненты биологического оружия. Это серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны», — сказал он.

Также Медведев обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия должна быть предельно внимательна и продолжать мониторинг возможных биологических угроз.

Зампред Совбеза добавил, что серьезными остаются и риски возникновения новых инфекций. Это связано в том числе с высокой контагиозностью ряда возбудителей.

«Именно поэтому важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний», — сказал Медведев.

Ранее стало известно, что Россия намерена решить вопрос с биолабораториями США на Украине. По словам главы департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олега Постникова, ведомство неоднократно направляло соответствующие требования американской и украинской сторонам.