Соединенные Штаты выделяли деньги как минимум 13 биолабораториям на Украине. Об этом со ссылкой на документы американского посольства в республике сообщило РИА «Новости» .

Белый дом направил на строительство и оснащение объектов высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах порядка 24,8 миллиона долларов. Большую часть из них передали Украине в 2009-2013 годах.

Самой затратной оказалась центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе. На ее финансирование США потратили 3,49 миллиона долларов.

Согласно докладу Пентагона, в 46 лабораторий в республике американская сторона инвестировала более 200 миллионов долларов. Деньги передавали в рамках программы снижения биологических угроз Минобороны США.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что во время СВО Россия получила доказательства производства компонентов биологического оружия на Украине. Он назвал это недопустимым риском для безопасности.