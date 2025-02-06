Билл Гейтс призвал Трампа продолжить иностранную помощь через USAID

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс обсудил с президентом США Дональдом Трампом будущее американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC .

Миллиардер сообщил, что встретился с Трампом и главой Белого дома Сьюзи Уайлс. На фоне обсуждений о закрытии USAID, Гейтс высказался за то, чтобы продолжить программы зарубежной помощи и сказал, что создать подобную организацию будет сложно.

«Я делаю все возможное, чтобы мы сохранили то, что, на мой взгляд, очень ценно. <… > Это невероятно ценный актив. <… > Я знаю все агентства по развитию во всех странах, и это лучшее из них», — заявил он.

Инициатором закрытия Агентства выступил Илон Маск. Позже госсекретарь США Марко Рубио, которого также назначили исполняющим обязанности главы USAID, обратился к конгрессу с вопросом пересмотра иностранной помощи и ее возможной реорганизации.

По данным ForeignAssistance.gov, за прошедшие три года по программе USAID 27,2% всех средств получила Украина.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многих американцев шокировало то, что деньги тратят не на продвижения интересов страны, а на извращения.