Безумный фуд-тренд. В Мексике стали наматывать сахарную вату на голову

Мексиканские уличные торговцы едой придумали новый способ подачи сахарной ваты — лакомство наматывают прямо на голову покупателю. Странный фуд-тренд так понравился жителям, что они выстраиваются в очереди за сладкими париками.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как покупатели наклоняют голову над специальной машиной, делающей сахарную вату. Аппарат может создавать гигантскую розовую «прическу» прямо поверх волос.

В результате довольные жители превращают обычный перекус в целое шоу и разгуливают по улицам в съедобных париках.

Ранее в мире стали набирать популярность десерты, напоминающие по внешнему виду фрукты, ягоды или орехи. Лакомства делаются с хрустящим шоколадным корпусом и начинкой из мусса или ганаша. Пирожные придумали во Франции — кондитер Седрик Гроле стал делать их в середине 2010-х годов и довел технологию до совершенства.

В России цена десерта колеблется от 150 до 630 рублей за штуку. Стоимость зависит от сложности исполнения и используемых ингредиентов.