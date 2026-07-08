URA.RU: рецепт корпусного пирожного основан на контрасте текстур

Корпусные десерты, которые напоминают по внешнему виду фрукты, ягоды или орехи, стали одним из главных гастрономических трендов 2026 года. Они пришли на смену дубайскому шоколаду и покоряют любителей сладкого своим вкусом и внешним видом, написало URA.RU .

Корпусные десерты представляют собой пирожные с хрустящим шоколадным корпусом и нежной начинкой из мусса или ганаша. Они внешне похожи на натуральные плоды: внутри фисташкового корпуса — одноименный крем, а в «малине» — малиновый ганаш.

Эти десерты имеют французские корни и были популяризированы французским кондитером Седриком Гроле в середине 2010-х годов. Именно он довел технологию приготовления до совершенства, превратив процесс в настоящее шоу.

Рецепт корпусного пирожного основан на контрасте текстур: хрустящий корпус и мягкий наполнитель. В статье URA.RU представлен классический рецепт приготовления корпусного десерта. Он включает в себя создание шоколадного корпуса, приготовление начинки (обычно ганаша) и сборку десерта.

В России корпусные десерты можно купить по цене от 150 до 630 рублей за штуку, в зависимости от региона, сложности исполнения и используемых ингредиентов. Средний вес одного пирожного составляет 100 грамм.