Безос решил вывести в космос почти 52 тысячи спутников с искусственным интеллектом

WSJ: орбитальный дата-центр от Blue Origin будет состоять из 52 000 спутников

Почти 52 тысячи спутников с искусственным интеллектом планирует вывести на орбиту компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявку в Федеральную комиссию по связи США.

«Blue Origin Джеффа Безоса добивается разрешения на размещение на орбите почти 52 тысяч спутников, способных выполнять вычисления на базе искусственного интеллекта», — написал автор статьи.

Проект Project Sunrise нацелен на создание орбитального дата-центра, работающего напрямую от солнечной энергии. Это позволит избежать проблем с энергоснабжением и физическим расширением, с которыми сталкиваются наземные объекты.

Однако эксперты отметили, что компания столкнется с серьезными трудностями. Среди них технические проблемы при создании орбитальных центров и необходимость сделать их стоимость конкурентоспособной по сравнению с наземными.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация вместе с Курчатовским институтом и Роскосмосом разрабатывают концепцию будущей атомной станции на Луне. Эта электростанция будет вырабатывать не менее пяти киловатт и работать до 10 лет.