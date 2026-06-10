Лавров: президент Финляндии Стубб быстро понял, в чем суть НАТО

Финляндия в НАТО состоит «без году неделя», но ее президент Александр Стубб уже понял суть альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами по ОДКБ, его слова привел ТАСС .

«Уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потому уже Россию», — добавил Лавров.

По его словам, все разговоры о возможном партнерстве велись исключительно для отвода глаз.

Ранее в Европе стартовали учения Ramstein Flag 2026. Они продлятся две недели, в них примут участие более 200 самолетов войск 18 стран НАТО, а часть мероприятий состоится на территории Финляндии. Всего планируется совершать до 150 вылетов в день.