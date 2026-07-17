«Беспрецедентный кошмар». Трамп рассказал о крупной утечке данных избирателей

В 2020 году перед президентскими выборами в США произошла крупная утечка данных. Китай получил доступ к именам, адресам и партийной принадлежности 220 миллионов избирателей. Американский президент Дональд Трамп рассказал об этом во время выступления в прайм-тайм, сообщил New York Post .

«Эта потеря данных представляет собой беспрецедентный кошмар для безопасности выборов», — сказал он.

Еще при проведении выборов некоторые правительственные чиновники знали о краже части личных данных, включая имена, адреса, номера социального страхования и партийную принадлежность американских избирателей, но не уведомили Трампа. Он заявил, что в целом Китай получил информацию о 220 миллионах человек.

Итогом президентских выборов 2020 года в США стала победа демократа Джо Байдена. Трамп вернулся к власти спустя четыре года.