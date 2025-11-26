В США закрыли последнее уголовное дело против Трампа о «вмешательстве» в выборы

Судебный процесс в США, который считался одной из самых серьезных правовых угроз для Дональда Трампа, прекратили, написал CNN . Как сообщил окружной прокурор Джорджии, расследование о попытке вмешательства в итоги президентских выборов 2020 года завершено без предъявления новых обвинений.

Закрытие дела означает, что Трамп избежал уголовной ответственности за свои действия, направленные на оспаривание поражения Джо Байдену.

Изначально, 14 августа 2023 года, окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис предъявила обвинения Трампу и еще 18 фигурантам. Расследование стартовало после публикации телефонного звонка, где Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффеншпергера «найти» голоса, необходимые для победы в штате.

Дело стало одним из самых громких в американской политике. В августе 2023 года Трамп провел около 20 минут в тюрьме Атланты для прохождения обязательных процедур — событие, которое тогда назвали беспрецедентным для экс-президента США.

Позже Уиллис была отстранена от участия в процессе после спора о ее полномочиях. А сегодня Совет прокуроров Джорджии поставил окончательную точку, официально закрыв разбирательство.