Победа Трампа ухудшила отношения между Байденом и Харрис

WSJ: отношения Байдена и Харрис охладели после выборов президента в США

Отношения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис испортились после того, как победа на выборах досталась Дональду Трампу. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

По данным издания, первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден стала недолюбливать Харрис после обвинений в адрес ее супруга в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в 2020 году.

Наиболее острая фаза в конфликте Байдена и Харрис стала наблюдаться в период предвыборной кампании 2024 года. В тот момент команду вице-президента разочаровали публичные выступления и странное поведение главы Белого дома.

Сторонники Байдана заявили, что сейчас наблюдается удручающая рабочая обстановка, причем это более заметно в последние несколько недель.

Ранее американский лидер выражал сожаление из-за своего решения о выходе из президентской гонки в 2024 году, отметив, что мог бы победить Трампа, сообщал RT. Также Байден похвалил Камалу Харрис за упорство и борьбу в чрезвычайных обстоятельствах