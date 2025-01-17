«Беспокоящий элемент». В Кремле оценили столетнее соглашение Украины и Британии

Песков: пункт столетнего соглашения о военных базах вызвал у РФ беспокойство

Россия обеспокоена перспективой наращивания у своих границ военной инфраструктуры Великобритании на фоне соглашения страны с Украиной о столетнем партнерстве. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Это не является положением, которое гарантирует членство [Украины] в альянсе, хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — отметил он в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что Россия будет изучать реализацию соглашения двух стран и анализировать происходящее.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что подписал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером соглашение о столетнем партнерстве между двумя странами. В рамках программы британская сторона намерена расширить программу подготовки солдат ВСУ.