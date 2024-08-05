Беспилотник «Хезболлы» рухнул на командный пункт Армии обороны Израиля

Дрон запустили ночью 5 августа. По информации журналистов, израильская ракета-перехватчик рухнула, не сумев сбить цель, произошло прямое попадание и взрыв.

Телеканал сообщил, что двое солдат получили ранения. Одного госпитализировали с сильной травмой головы, другого — в состоянии средней степени тяжести. К штабу 91-й дивизии ЦАХАЛ сначала направили бригады скорой помощи, затем санитарный вертолет.

Руками «Хезболлы» Иран планировал нанести удар по Израилю в ответ на гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Госсекретарь США Энтони Блинкен на экстренном селекторном совещании с коллегами из стран G7 заявил, что атака может состояться 5 августа.