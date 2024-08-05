Блинкен предупредил о масштабной атаке Ирана на Израиль в ближайшие сутки

Министры иностранных дел стран G7 на экстренном селекторном совещании обсудили возможную атаку Ирана на Израиль в ближайшие сутки. Дату удара озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание Axios .

Он уведомил коллег о планируемом ударе по Израилю 5 августа. По информации госсекретаря, Иран не станет действовать напрямую, а привлечет для этого ливанское движение «Хезболла». Он созвал селекторное совещание, чтобы скоординировать действия с союзниками и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на иранское руководство.

«Блинкен сообщил, что США не знают точного времени атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24–48 часов, то есть уже в понедельник», — сказал один из дипломатов.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что «удар возмездия» за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании нанесут 12 или 13 августа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.