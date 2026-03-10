Украина отправила три укомплектованные команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для борьбы с иранскими беспилотниками. В обмен киевский режим рассчитывает получить ракеты для систем Patriot, сообщило издание Цензор.нет .

По словам президента Украины Владимира Зеленского на брифинге, украинские эксперты будут помогать странам региона с вопросами безопасности и противодействия дронам.

Взаимодействие касается в том числе дефицитных ракет РАС-2 и РАС-3, которые используются в Patriot. Зеленский подчеркнул, что Киев будет поднимать этот вопрос в переговорах.

Он также подтвердил, что Украина еще в прошлом году предлагала США соглашения по перехватчикам беспилотников, чтобы профинансировать собственное производство.

«Даже страны, которые пытались самостоятельно использовать дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологий это работает значительно хуже», — заявил глава киевского режима, отметив важность комплексной инфраструктуры.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что, отправляя военнослужащих ВСУ на Ближний Восток, Зеленский пытается «заработать» себе политическое убежище.