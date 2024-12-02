Бербок связала визит в Китай с событиями на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала свой визит в Китай с попыткой мирного урегулирования ситуации на Украине. Ее процитировал Der Spiegel .

«Мы должны сейчас поддержать Украину, и не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс. Именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», — заявила глава немецкого МИД.

Утром канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Накануне в украинской столице побывали новые глава евродипломатии Кая Каллас и глава Евросовета Антониу Кошта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле наблюдают за всеми внешнеполитическими контактами Украины и будут следить за новостями. Он также добавил, что Шольц продолжает линию Германии на поддержку киевского режима.