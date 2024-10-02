В Кремле опровергли сообщения о просьбах Шольца поговорить по телефону

Песков: Германия не запрашивала телефонный разговор между Путиным и Шольцем

Немецкие власти не запрашивали телефонного разговора между канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Также Песков отметил, что после 2022 года лидеры двух стран никак не общались.

«Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина», — добавил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Путин открыт к диалогу.

Ранее Die Zeit сообщило, что Шольц хочет поговорить с Путиным по телефону в ближайшие недели, вероятно, до саммита G20 в Бразилии. Если переговоры состоятся, то канцлер Германии станет первым западным лидером, позвонившим Путину за полтора года, добавило издание.