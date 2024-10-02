В Кремле опровергли сообщения о просьбах Шольца поговорить по телефону
Песков: Германия не запрашивала телефонный разговор между Путиным и Шольцем
Немецкие власти не запрашивали телефонного разговора между канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Также Песков отметил, что после 2022 года лидеры двух стран никак не общались.
«Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина», — добавил пресс-секретарь.
При этом он подчеркнул, что Путин открыт к диалогу.
Ранее Die Zeit сообщило, что Шольц хочет поговорить с Путиным по телефону в ближайшие недели, вероятно, до саммита G20 в Бразилии. Если переговоры состоятся, то канцлер Германии станет первым западным лидером, позвонившим Путину за полтора года, добавило издание.