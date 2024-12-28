Бербок потребовала введения новых антироссийских санкций

Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала ввести новые санкции против России на фоне отключения линии электропередачи в Финском заливе. Об этом глава ведомства заявила газете Berliner Morgenpost .

«Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз», — добавила Бербок.

По ее словам следует усилить защиту критически важной инфраструктуры и больше инвестировать в национальную оборону.

Линия электропередачи EstLink 2, которая пролегает между Финляндией и Эстонией, внезапно отключилась 25 декабря.

Финские правоохранители допустили, что кабель повредило судно Eagle S под флагом Островов Кука. Таможня страны заявила, что корабль якобы имеет отношение к перевозке российских энергоресурсов, но доказательств не предоставила.

Президент Эстонии Алар Карис после повреждения линий электропередачи заявил, что страна вместе с Финляндией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу примет меры для борьбы с этой «системной угрозой».