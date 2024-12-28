Бербок потребовала введения новых антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок призвала ввести новые санкции против России
Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала ввести новые санкции против России на фоне отключения линии электропередачи в Финском заливе. Об этом глава ведомства заявила газете Berliner Morgenpost.
«Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз», — добавила Бербок.
По ее словам следует усилить защиту критически важной инфраструктуры и больше инвестировать в национальную оборону.
Линия электропередачи EstLink 2, которая пролегает между Финляндией и Эстонией, внезапно отключилась 25 декабря.
Финские правоохранители допустили, что кабель повредило судно Eagle S под флагом Островов Кука. Таможня страны заявила, что корабль якобы имеет отношение к перевозке российских энергоресурсов, но доказательств не предоставила.
Президент Эстонии Алар Карис после повреждения линий электропередачи заявил, что страна вместе с Финляндией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу примет меры для борьбы с этой «системной угрозой».