Путин заявил о росте мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на нефть и газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке.

«Россия не раз, хотел бы отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что мировые цены на нефть прибавили больше 30% за последние недели. Колебания продолжаются, тенденция идет в сторону повышения.

«Глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем нефтяные», — сказал Путин.

Президент добавил, что маршрут через Ормузский пролив, через который в 2025 году прошло около трети мирового морского экспорта нефти, сейчас фактически закрыт.

«Добыча нефти, которая завязана на использовании Ормузского пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц», — указал он.

Путин добавил, что ситуация со срывами поставок энергоносителей бьет по всей системе международных экономических отношений, и подчеркнул, что Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей.

«Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что G7 проведет экстренную встречу из-за скачка цен на нефть. На ней министры финансов стран объединения обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.