Поплавская сравнила работу СБУ с действиями Секо Асахара и Усамы Бен Ладена

Бандиты Усама Бен Ладен* и Секо Асахара «нервно курят в аду», глядя на действия украинских спецслужб, которые опустились до циничных манипуляций с пенсионерами. Так актриса Яна Поплавская прокомментировала новость о том, что СБУ попытались использовать пожилых россиян в качестве смертников для совершения терактов.

«О цинизме террористической группировки Зеленского: украинские спецслужбы пытались превратить в „живых бомб“ пятерых пенсионерок, обманутых мошенниками. Их собирались задействовать для терактов против военных», — написала она в Telegram-канале.

Известно, что спецслужбы пытались заставить пенсионерок лично передать военным взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы. При взрыве женщины должны были погибнуть. Перед этим их обобрали до нитки и заставили продать квартиры, чтобы довести до отчаяния.

«Усама Бен Ладен* и Секо Асахара нервно курят в аду, глядя на выходки банды Зеленского», — заключила Поплавская.

