Белый дом заявил о «свете в конце туннеля» в украинском урегулировании

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине «может появиться свет в конце туннеля» и шанс для прочного мира. Трансляцию ее выступления вел Белый дом .

Ранее Левитт отмечала, что «хорошая сделка» по Украине будет означать, что обе стороны останутся немного недовольны итогами, но именно это может стать залогом устойчивых договоренностей.

Американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США готовы предоставить Киеву «очень хорошие гарантии безопасности», однако «первой линией обороны» должна оставаться Европа. Он добавил, что у сторон есть «разумные шансы» на достижение договоренности.