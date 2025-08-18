Трамп прокомментировал встречу с Зеленским фразой «сделка будет, либо нет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня будет сделка, либо нет. Так он высказался на пресс-подходе перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме

«Сегодня либо будет сделка, либо нет», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, США готовы предоставить Киеву «очень хорошие гарантии безопасности», однако «первой линией обороны» должна оставаться Европа. Он также исключил возможность вступления Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос не стоит на повестке, но гарантии безопасности будут включать закупку вооружений у США, за которые, как заявил президент, заплатит НАТО.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах Patriot, и подтвердил готовность обсуждать выборы после завершения боевых действий. Он также уточнил, что закупка вооружений действительно станет частью гарантий безопасности.

Трамп добавил, что у сторон есть «разумные шансы» на достижение договоренности, но подчеркивает, что нынешняя встреча не является финальной.

Кроме того, Зеленский выразил готовность к трехсторонним переговорам с президентом России Владимиром Путиным и Трампом.