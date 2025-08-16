Белый дом высмеял репортаж о найденных в отеле на Аляске секретных документах

В Белом доме отвергли критику Национального общественного радио США о нарушении норм безопасности из-за забытых в отеле Анкориджа документов Госдепа, относящихся к российско-американскому саммиту. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Анну Келли.

«Забавно, что NPR публикует многостраничное меню обедов и называет это „нарушением безопасности“. Именно из-за такого рода самопровозглашенной „журналистики расследований“ никто не воспринимает их всерьез», — заявила Келли.

Она добавила, что благодаря Трампу они перестали получать финансирование от налогоплательщиков.

До этого NPR сообщал, что на Аляске постояльцы гостиницы Hotel Captain Cook нашли в одном из принтеров восемь страниц документа с пометками управления протокола Госдепа. В них содержалось расписание саммита, а также состав российской и американской делегаций. Кроме того, имели пометки по рассадке гостей и меню планировавшегося делового обеда.