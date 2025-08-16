«Очередной прокол». Секретные документы Госдепа по саммиту нашли в отеле на Аляске

NPR: в гостинице на Аляске нашли документы Госдепа по встрече Путина и Трампа

В гостинице города Анкориджа нашли документы, которые, предположительно, принадлежат Госдепартаменту. Они содержали конфиденциальные подробности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

Журналисты предположили, что сотрудники правительства США распечатали восемь страниц документов и случайно оставили их в принтере в отеле Hotel Captain Cook. Постояльцы обнаружили документы с пометками управления протокола.

Они содержали предварительное расписание саммита и списки участников встреч от российской и американской сторон. Согласно документам, политики должны были 40 минут обсуждать вопросы в двустороннем формате и принять участие в совместном обеде.

Затем для Трампа заложили 30 минут для подготовки к пресс-конференции, на которую выделили час. Президент США планировал подарить российскому коллеге подарок — статую в виде белоголового орлана.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джон Майклс заявил, что обнаружение документов в принтере в очередной раз доказывает небрежность администрации Трампа к работе. Он расценил эту находку как «очередной прокол» США.

Путин и Трамп провел переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три». Беседа длилась два часа 45 минут. По ее итогам российский лидер пригласил главу Белого дома в Москву.