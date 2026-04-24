Белый дом выложил ролик о борьбе с мигрантами под саундтрек из «Шрека»

Белый дом опубликовал видеоролик о борьбе с мигрантами, использовав саундтрек из мультфильма «Шрек». Кадры выложили в соцсети TikTok.

В начале видеоролика разместили сцену, в которой Шрек выходит из своего жилища и задается вопросом, что забыли в его болоте. Затем показали смонтированные кадры работы сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля. Это отчетный ролик, показывающий, как ICE выявляет нелегальных мигрантов.

«Преступникам-нелегалам не место в США», — говорится в подписи к видео.

С начала года в США разразились скандалы из-за действий сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля. В Миннесоте вспыхнули массовые протесты после того, как сотрудник ICE застрелил женщину, попытавшуюся наехать машиной на офицеров.

Президент США Дональд Трамп встал на сторону представителей ICE. В Белом доме тогда назвали губернатора Миннесоты Тима Уолца, поддержавшего протестующих, жалким неудачником.