США восстали? Одно убийство может стоить Трампу кресла
Трамп назвал самообороной убийство женщины агентом ICE в Миннеаполисе
Сотрудник миграционной службы США применил огнестрельное оружие против женщины-водителя, защищая свою жизнь в ходе инцидента в Миннесоте. Об этом сообщил в Truth Social Дональд Трамп, прокомментировав видеозапись происшествия.
Глава государства охарактеризовал увиденные кадры как ужасающие, однако встал на сторону правоохранителя. По словам Трампа, находившаяся за рулем женщина вела себя крайне агрессивно, оказывала сопротивление и игнорировала требования властей.
Президент утверждает, что подозреваемая преднамеренно и с особой жестокостью совершила наезд на агента ICE, в результате чего тот был вынужден открыть огонь в целях самообороны.
Трамп отметил, что пострадавший офицер чудом остался жив и в настоящее время проходит лечение в госпитале. Вторую женщину, присутствовавшую на месте событий, политик назвал профессиональным провокатором.
Женщина за рулем вела себя крайне недисциплинированно, оказывала сопротивление, после чего жестоко, умышленно и злобно сбила сотрудника иммиграционной и таможенной службы, который, по всей видимости, застрелил ее в порядке самообороны.
Дональд Трамп
По мнению президента, корень проблемы кроется в действиях «радикальных левых сил», которые планомерно делают правоохранителей мишенью для нападений и травли. Трамп призвал американцев сплотиться вокруг силовиков и защитить их от «движения ненависти».
Убийство женщины агентом ICE привело к массовым протестам в Минессоте. Глава штата заявил, что готовит к развертыванию Национальную гвардию. Мэр Миннеаполиса потребовал сотрудников иммиграционной службы «убираться к черту из его города».