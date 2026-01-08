США восстали? Одно убийство может стоить Трампу кресла

Сотрудник миграционной службы США применил огнестрельное оружие против женщины-водителя, защищая свою жизнь в ходе инцидента в Миннесоте. Об этом сообщил в Truth Social Дональд Трамп, прокомментировав видеозапись происшествия.

Глава государства охарактеризовал увиденные кадры как ужасающие, однако встал на сторону правоохранителя. По словам Трампа, находившаяся за рулем женщина вела себя крайне агрессивно, оказывала сопротивление и игнорировала требования властей.

Президент утверждает, что подозреваемая преднамеренно и с особой жестокостью совершила наезд на агента ICE, в результате чего тот был вынужден открыть огонь в целях самообороны.

Трамп отметил, что пострадавший офицер чудом остался жив и в настоящее время проходит лечение в госпитале. Вторую женщину, присутствовавшую на месте событий, политик назвал профессиональным провокатором.