«Тампон и жалкий неудачник». Белый дом осудил губернатора Миннесоты за поддержку протестов

Белый дом назвал губернатора Миннесоты Тима Уолца тампоном и жалким неудачником. Об этом администрация президента США Дональда Трампа написала в соцсети Х .

Уолц ранее в видеобращении призвал граждан фиксировать все нарушения закона со стороны представителей службы иммиграционного и таможенного контроля. Это понадобится для возможного расследования.

«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище», — отреагировали в Белом доме.

Масштабная иммиграционная операция в Миннесоте прошла в начале января. В регион направили около двух тысяч сотрудников и офицеров ведомства. Массовые протесты начались после того, как сотрудник ICE застрелил женщину, которая попыталась наехать машиной на офицеров.

Ранее Трамп пригрозил ввести в регион войска, если протесты не прекратятся, чтобы «положить конец этому балагану».