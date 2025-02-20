FT: США выступили против формулировки «агрессор» по отношению к России

США в новом коммюнике G7 выступили против упоминания России как «агрессора» при обсуждении украинского конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times .

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7», — отметило издание.

По словам опрошенных им западных чиновников, представленная в документе позиция американской стороны угрожает сорвать «традиционную демонстрацию единства».

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что у России есть «козырь» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что российские войска установили контроль над значительной частью территорий. По словам главы Белого дома, Россия хочет завершить конфликт.

Незадолго до этого Трамп высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском. Он назвал его «диктатором без выборов» и обратил внимание, что глава государства не стремится к окончанию боевых действий.